Che tempo che fa, Luciana Littizzetto così ha spiazzato tutti: “In te rivedo…” (Di martedì 3 maggio 2022) Luciana Litizzetto ha scritto una lettera ad una persona speciale che ha commosso tutti: sul profilo di Che tempo Che Fa, è spuntata la versione integrale Luciana Litizzetto ha scritto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 3 maggio 2022)Litizzetto ha scritto una lettera ad una persona speciale che ha commosso: sul profilo di CheChe Fa, è spuntata la versione integraleLitizzetto ha scritto… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

zerocalcare : Io preferisco sempre raccontare le cose coi fumetti piuttosto che attaccare le pippe qua, ma per i fumetti serve un… - reportrai3 : “Io ho 15 giorni di tempo per mandarle al macello. Sta andando così, mi sto vedendo pian piano la stalla venire men… - enpaonlus : Auguri a Miluccio, gatto speciale, che ci ha insegnato che la diversità non è inferiorità e che si può non sapere s… - ChiriviGiovanni : MA CHE CADE IL GOVERNO.. ?? ????????????????????????????????????????????????????Il Tempo: Giuseppe Conte tuona contro Mario Draghi. Alta tensi… - angelrnadal : @eemanuela0r2 Chi ti dedica il suo tempo, ti dimostra che sei davvero importante. -