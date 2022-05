Champions League: il Villareal sogna la ‘remuntada’, bastano 12? al Liverpool per chiudere i conti (Di martedì 3 maggio 2022) Champions League Villareal Liverpool – La Champions, in attesa di Real Madrid-Manchester City, ha la sua prima finalista. Il Liverpool batte 3-2 in rimonta il Villareal e strappa il pass per la finale. Nel primo tempo un Villareal perfetto mette il Liverpool alle corde. Da recuperare c’è il 2-0 dall’andata ed al termine dei primi 45?, il ‘sottomarino giallo’ ci riesce contro ogni pronostico. Pronti, via: Boulaye Dia la sblocca dopo soltanto 3?. I ‘Reds’ non riescono a reagire, il Villareal chiede un rigore senza ottenerlo e nel finale del primo tempo Coquelin mette il match in perfetta parità. Grande lavoro sulla fascia destra, con Capoue artefice di entrambi i gol segnati dalla compagine allenata da Emery. Nella ... Leggi su seriea24 (Di martedì 3 maggio 2022)– La, in attesa di Real Madrid-Manchester City, ha la sua prima finalista. Ilbatte 3-2 in rimonta ile strappa il pass per la finale. Nel primo tempo unperfetto mette ilalle corde. Da recuperare c’è il 2-0 dall’andata ed al termine dei primi 45?, il ‘sottomarino giallo’ ci riesce contro ogni pronostico. Pronti, via: Boulaye Dia la sblocca dopo soltanto 3?. I ‘Reds’ non riescono a reagire, ilchiede un rigore senza ottenerlo e nel finale del primo tempo Coquelin mette il match in perfetta parità. Grande lavoro sulla fascia destra, con Capoue artefice di entrambi i gol segnati dalla compagine allenata da Emery. Nella ...

