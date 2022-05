Champions League, Capello: “Vorrei vedere una finale tra il Real Madrid di Ancelotti e il Liverpool” (Di martedì 3 maggio 2022) Negli studi di Sky Sport, prima della semifinale tra Liverpool e VillarReal, Fabio Capello si è espresso con un pronostico sulla finale di questa edizione della Uefa Champions League, queste le due parole: “Bisognerà vedere chi riuscirà a gestire meglio la fase difensiva. Vorrei però vedere il Liverpool in finale contro il Real Madrid. Mi piacerebbe superasse l’ostacolo del City domani sera, sono tifoso del Real Madrid e di Ancelotti” SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Negli studi di Sky Sport, prima della semitrae Villar, Fabiosi è espresso con un pronostico sulladi questa edizione della Uefa, queste le due parole: “Bisogneràchi riuscirà a gestire meglio la fase difensiva.peròilincontro il. Mi piacerebbe superasse l’ostacolo del City domani sera, sono tifoso dele di” SportFace.

Advertising

forumJuventus : Juve qualificata in Champions: si attiva l'obbligo di riscatto per Chiesa ? - EnricoTurcato : +10 sulla Lazio e sulla Roma. La #Juventus si qualifica matematicamente con tre giornate di anticipo alla prossima… - CB_Ignoranza : La Juventus è matematicamente qualificata alla Champions League 2022/23. #Juventus #ChampionsLeague #SerieA - CatsLov37517749 : C'è la semifinale di ritorno di Champions League tra Villareal e Liverpool..chi vince va in finale.#luluspace - wotengs : RT @DiMarzio: .@ChampionsLeague | I convocati del @realmadrid per la semifinale di ritorno contro il @ManCity -