Champions, il Real cerca la remuntada contro il City. Benzema vuole sbloccare la sfida: primo marcatore a 6,25 (Di martedì 3 maggio 2022) Il Bernabeu è pronto a trascinare il Real Madrid, a caccia della finale numero 17 della sua storia, verso la remuntada contro il Manchester... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Il Bernabeu è pronto a trascinare ilMadrid, a caccia della finale numero 17 della sua storia, verso lail Manchester...

Advertising

CB_Ignoranza : ???????????? 6 Campionati Spagnoli ?????????? 5 Supercoppe di Spagna ???? 2 Coppe di Spagna ???????? 4 Champions League ?????? 3 Supe… - sportface2016 : #ChampionsLeague #RealMadridManchesterCity Quasi certo il forfait di #Alaba, che ha saltato l'allenamento della vig… - gabririzza : RT @FBiasin: “Farete la Guardia d'Onore al #Real per la vittoria della Liga?”. #Guardiola: 'No, questa cosa non riguarda la Champions. Non… - calciomercatoit : ???? Carlo #Ancelotti ha spiazzato tutti: “Dopo il #RealMadrid probabilmente smetto” - texwillerss : @Falconero1987 70M per uno che ha sempre giocato in una squadretta? La champions nn sa neanche cos’è, a livello di… -