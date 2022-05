Centrodestra nel pallone, "siamo come l'Inter..." Tensione Salvini-Meloni, cosa succede (Di martedì 3 maggio 2022) Una nave in mezzo ad un mare in tempesta. Che rischia di naufragare, se il comando non torna ad essere fermo e indirizzato nella giusta rotta. E se tutti i marinai non ricominciano a remare nella medesima direzione. Il Centrodestra esce da un fine settimana difficile. Ha sollevato un vespaio di polemiche la mancata visita di Matteo Salvini alla convention milanese di Fratelli d'Italia. Tensioni che rischiano di avere delle conseguenze negative alle prossime elezioni amministrative. “siamo un po' come l'Inter che in tutti i modi sta cercando di regalare lo scudetto al Milan, e io sono Interista, so cosa vuol dire...”. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ricorre ad una metafora calcistica, per definire lo stato del Centrodestra ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Una nave in mezzo ad un mare in tempesta. Che rischia di naufragare, se il comando non torna ad essere fermo e indirizzato nella giusta rotta. E se tutti i marinai non ricominciano a remare nella medesima direzione. Ilesce da un fine settimana difficile. Ha sollevato un vespaio di polemiche la mancata visita di Matteoalla convention milanese di Fratelli d'Italia. Tensioni che rischiano di avere delle conseguenze negative alle prossime elezioni amministrative. “un po'l'che in tutti i modi sta cercando di regalare lo scudetto al Milan, e io sonoista, sovuol dire...”. Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ricorre ad una metafora calcistica, per definire lo stato del...

