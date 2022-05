Centri commerciali naturali La doppia stagione delle iniziative (Di martedì 3 maggio 2022) Firmato un protocollo fra il Comune e le associazioni di categoria per promuovere le attività sul territorio. Un calendario di proposte per i mesi estivi e un altro nelle feste di Natale. '... Leggi su lanazione (Di martedì 3 maggio 2022) Firmato un protocollo fra il Comune e le associazioni di categoria per promuovere le attività sul territorio. Un calendario di proposte per i mesi estivi e un altro nelle feste di Natale. '...

FLampunio : RT @bincenzino: #mascherine Che bella sensazione entrare in centri commerciali, chiese e autogrill senza #mascherina vedere la faccia degli… - MichelaMiky74 : RT @bincenzino: #mascherine Che bella sensazione entrare in centri commerciali, chiese e autogrill senza #mascherina vedere la faccia degli… - Simonaros_79 : RT @bincenzino: #mascherine Che bella sensazione entrare in centri commerciali, chiese e autogrill senza #mascherina vedere la faccia degli… - GiorgioGmev : RT @SaverioMascaro: Siamo in giro per centri commerciali.... il 95% sono con la MUSERUOLA ???????? - Andrea_D74 : RT @bincenzino: #mascherine Che bella sensazione entrare in centri commerciali, chiese e autogrill senza #mascherina vedere la faccia degli… -