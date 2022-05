Caso Urban Center Torino, tutti assolti gli imputati. L’ex vicesindaco Montanari: “Vicenda era inesistente” (Di martedì 3 maggio 2022) È terminato con la assoluzione di tutti e quattro gli imputati perché il fatto non sussiste, a Torino, il processo per il Caso Urban Center. La sentenza riguarda Guido Montanari, ex vicesindaco di Torino all’epoca dei fatti, Valentina Campana, attuale capo di gabinetto del sindaco Stefano Lorusso, chiamata in causa come direttrice dell’Urban Center, la presidente Elena della Piana e Marco Demarie, funzionario della compagnia di San Paolo. Secondo la procura nel 2019 si erano verificate irregolarità nella nomina di Campana. L’accusa, mossa dal pm Gianfranco Colace, era di turbativa d’asta. Campana era già direttrice di Urban Lab ma il suo incarico era scaduto a dicembre 2018. L’ente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) È terminato con la assoluzione die quattro gliperché il fatto non sussiste, a, il processo per il. La sentenza riguarda Guido, exdiall’epoca dei fatti, Valentina Campana, attuale capo di gabinetto del sindaco Stefano Lorusso, chiamata in causa come direttrice dell’, la presidente Elena della Piana e Marco Demarie, funzionario della compagnia di San Paolo. Secondo la procura nel 2019 si erano verificate irregolarità nella nomina di Campana. L’accusa, mossa dal pm Gianfranco Colace, era di turbativa d’asta. Campana era già direttrice diLab ma il suo incarico era scaduto a dicembre 2018. L’ente ...

