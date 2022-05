Caso Petrocelli | il senatore Pd Alfieri | “Consegnate le dimissioni alla presidente del gruppo Malpezzi Situazione è diventata imbarazzante”

(Di martedì 3 maggio 2022) “Quello che sta mettendo in atto ildi commissione Esteri e difesa Vitoè una diplomazia parallela, il Partito democratico si dimette così non si può andare avanti. La”. Lo ha detto ildel Pd Alessandro, parlando con i cronisti deldi Vito, ilM5s (in attesa di espulsione) accusato di posizioni filo-Putin, che non vuole lasciare il posto didella commissione esteri. Oggi era stata convocata la commissione. “Io non sono andato e domani la stragrande maggioranza non andràcongiunta con la commissione Giustizia. Prima bisogna risolvere questa. ...

Advertising

Rossana44792035 : RT @martinoloiacono: UCRAINA: CASO PETROCELLI, VICEPRESIDENTE GARAVINI SI DIMETTE DA COMMISSIONE ESTERI SENATO. - MichelaRoi : RT @martinoloiacono: UCRAINA: CASO PETROCELLI, VICEPRESIDENTE GARAVINI SI DIMETTE DA COMMISSIONE ESTERI SENATO. - robreg1 : RT @GiuseppeFalci: Caso Petrocelli: la vicepresidente della commissione Esteri Garavini (Iv) scrive la lettera di dimissioni. E i 5stelle?A… - liberalunicorno : RT @GiuseppeFalci: Caso Petrocelli: la vicepresidente della commissione Esteri Garavini (Iv) scrive la lettera di dimissioni. E i 5stelle?A… - MattiaGallo17 : RT @martinoloiacono: UCRAINA: CASO PETROCELLI, VICEPRESIDENTE GARAVINI SI DIMETTE DA COMMISSIONE ESTERI SENATO. -

... dopo il contratto a Beppe Grillo i creditori battono cassa M5S, per la sostituzione didue i nomi in lizza: il "contiano" Licheri o Ferrara M5S, al via la scuola di formazione politica: ...Le forze che maggiormente premono per l'estromissione dipuntano l'attenzione suldel senatore Riccardo Villari: presidente fra il 2008 e il 2009 della commissione di Vigilanza Rai, ...Il 3 maggio doveva essere il giorno decisivo per sciogliere il caso di Vito Petrocelli, il presidente della commissione Esteri del Senato che quasi tutti i partiti vorrebbero rimuovere dal ruolo, per ...Le forze che maggiormente premono per l'estromissione di Petrocelli puntano l'attenzione sul caso del senatore Riccardo Villari: presidente fra il 2008 e il 2009 della commissione di Vigilanza Rai, ...