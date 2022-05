Caso Lavrov, Mosca si difende dalle polemiche: “Non è stato un comizio, ma un’intervista voluta dai giornalisti italiani” (Di martedì 3 maggio 2022) Continuano le polemiche per l’intervista realizzata dal programma Zona Bianca in onda su Rete 4 al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Dopo le parole del premier Mario Draghi e quelle del Governo israeliano, questa volta tocca a Mosca, tramite la portavoce Maria Zakharova, in merito alle parole del presidente del Consiglio italiano. Draghi, scrive L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Continuano leper l’intervista realizzata dal programma Zona Bianca in onda su Rete 4 al ministro degli Esteri russo Sergei. Dopo le parole del premier Mario Draghi e quelle del Governo israeliano, questa volta tocca a, tramite la portavoce Maria Zakharova, in merito alle parole del presidente del Consiglio italiano. Draghi, scrive L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

HuffPostItalia : Giorgio Gori: 'Il caso Lavrov è figlio di una tv arretrata e di un'Italia malata di complottismo' - fattoquotidiano : Il caso #Lavrov: indaga il Copasir (non si capisce perché). - Agenzia_Ansa : Draghi sul caso #Lavrov: 'La tv trasmette liberamente queste opinioni. Si è parlato di intervista ma in realtà è st… - bb91687509 : RT @HuffPostItalia: Giorgio Gori: 'Il caso Lavrov è figlio di una tv arretrata e di un'Italia malata di complottismo' - 1GROSSI : RT @_Anahys_: Ovviamente ci prende per un popolo di imbecilli. Le uniche strane idee me le fai venire tu Rettile e 'strane', in questo caso… -