Caso Lavrov, Mosca attacca Draghi: “Intervista voluta dai giornalisti, i politici italiani prendono in giro i cittadini” (Di martedì 3 maggio 2022) Alle parole del premier che ha definito «comizio» l’Intervista di Lavrov su Retequattro, risponde la portavoce del ministero degli Esteri russo, Zakharova: «L'iniziativa di condurre l'Intervista è venuta dai giornalisti italiani, i cittadini devono saperre la verità» Leggi su lastampa (Di martedì 3 maggio 2022) Alle parole del premier che ha definito «comizio» l’disu Retequattro, risponde la portavoce del ministero degli Esteri russo, Zakharova: «L'iniziativa di condurre l'è venuta dai, idevono saperre la verità»

Advertising

HuffPostItalia : Giorgio Gori: 'Il caso Lavrov è figlio di una tv arretrata e di un'Italia malata di complottismo' - Agenzia_Ansa : Draghi sul caso #Lavrov: 'La tv trasmette liberamente queste opinioni. Si è parlato di intervista ma in realtà è st… - fattoquotidiano : Il caso #Lavrov: indaga il Copasir (non si capisce perché). - prismapris : RT @AlexaMargaRevo: @CamillaFSaab ??? Sono qui principalmente per spiegare il caso di Alex e per chiederti di unirti alla lotta contro la me… - TGianpaolo : RT @HuffPostItalia: Giorgio Gori: 'Il caso Lavrov è figlio di una tv arretrata e di un'Italia malata di complottismo' -