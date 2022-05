Advertising

zazoomblog : La presidente del Senato Casellati incontra delegazione Federazione Italiana Sport Rotellistici - #presidente… - Affaritaliani : La presidente del Senato Casellati incontra delegazione Federazione Italiana Sport Rotellistici -

ilGiornale.it

Roma, 03 maggio 2022 La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, riceve a Palazzo Giustiniani il Presidente del Consiglio nazionale dell'Austria, Wolfgang Sobotka. Senato: stiamo adeguando organi e procedure ai nuovi numeri del Senato La presidente sulle ... Draghi d'Algeria porta a casa nuovo gas per l'Italia Il premieril presidente algerino ... Casellati incontra Wolfgang Sobotka, Presidente del Consiglio nazionale dell'Austria I cittadini italiani, le cui opinioni proclama di voler difendere, devono sapere, per poter giudicare serenamente, quando ha incontrato o sentito esponenti ... con la presidente del Senato, Elisabetta ...(AGI - Agenzia Italia) I cittadini italiani, le cui opinioni proclama di voler difendere, devono sapere, per poter giudicare serenamente, quando ha incontrato o sentito esponenti della classe ...