Cartabianca con Bianca Berlinguer | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 maggio su Rai 3

Advertising

GiovaQuez : Di Cesare: 'La Russia è una potenza nucleare, non possiamo andare ad una guerra con uno scenario nucleare'. Solito… - pietroraffa : Orsini:'Vorrei dare il benvenuto alla Fridrikhson e spero che con noi si senta a casa. Nei suoi confronti abbiamo u… - GiovaQuez : Orsini: 'Se poniamo a confronto i principali quotidiani italiani con quelli russi, il livello di propaganda è lo st… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: Vi vedo mosci con le deleghe, vi ricordate che giorno è oggi, sì? ??????????? E c'è anche Matteo da Assisi #cartabianca - PapaItaliano4 : RT @GiovaQuez: Vi vedo mosci con le deleghe, vi ricordate che giorno è oggi, sì? ??????????? E c'è anche Matteo da Assisi #cartabianca -

Questa sera, martedì 3 maggio 2022, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di. Il programma di approfondimento, giunto alla sesta edizione, affronterà " come sempre " ...gli ...Buone notizie per Bianca Berlinguer, la conduttrice disu Rai 3. Stando a qualche indiscrezione, l'ex direttrice del Tg3 potrebbe trovare una ...la Berlinguer avrebbe avuto un incontrol'...Questa sera, martedì 3 maggio 2022, torna Bianca Berlinguer per una nuova puntata di Cartabianca. Il programma di approfondimento ... Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto e collegamenti con gli ...Questa sera, martedì 3 maggio 2022, su Rai 3 torna Cartabianca, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle ...