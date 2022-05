Carmen Di Pietro preoccupatissima | “Che sberla ha preso” | Per pochi secondi si è visto in diretta VIDEO

Leggi su direttanews

(Di martedì 3 maggio 2022) Momento di grande preoccupazione sull’Isola dei Famosi per la showgirlDi: l’incidente intelevisiva La preoccupazione diDi(screenshot sito Isola)Nuova puntata ricca di sorprese e di colpi di scena per l’Isola dei Famosi con Ilary Blasi ancora una volta al timone. Come di consueto anche in questo appuntamento il pubblico ha assistito ad alcuni momenti di alta tensione. Prima una sentita eliminazione, poi l’accusa di aver barato in occasione della consueta prova fisica per scegliere il leader della puntata ed infine le nomination che da sempre scatenano i naufraghi. In questo nuovo appuntamento si è però aggiunto un episodio che ha lasciato tutti senza parole per alcuni: un incidente che ha coinvolto uno dei naufraghi. La vittima si è ...