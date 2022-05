Caos Ferrero | altri prodotti ritirati dal mercato

(Di martedì 3 maggio 2022) Quasi un mese sono statidalinternazionale alcunipoiché erano a rischio di salmonella. Inizialmente sembrava un caso circoscritto in Gran Bretagna e in Irlanda, ma dopo di chefocolai sono esplosi inpaese europei come la Francia. I casi per intossicazione sembrano siano stati quasi 150; di conseguenza l’azienda L'articolo

Advertising

blusewillis1 : Ferrero, caos sul mercato: rischio ritiro | 150 intossicazioni, il prodotto è molto pericoloso -

Unche solo grazie a un campionato livellato verso il basso come l'attuale serie A non si è ... esonerato per Roijakkers, esonerato per Serravalli, e una partita con la squadra affidata a, ...Per ogni chiarimento o dubbio fate riferimento a l servizio consumatori della(800 90 96 90), ma non è detto che riusciate a prendere la linea visto ildi questi giorni. Intanto il ...(Foto-Laura Requena). La denuncia del maltrato que ha recibido el patrimonio cultural valenciano a lo largo de los años presente en ‘La terreta: Teoria del caos’ de Anna Cerveró i Ferrer, o la ...La denuncia del maltrato que ha recibido el patrimonio cultural valenciano a lo largo de los años presente en ‘La terreta: Teoria del caos’ de Anna Cerveró i Ferrer, o la adaptación del relato de ...