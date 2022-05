Caos all’Isola dei Famosi. Laura Maddaloni: «Basta vado dall’avvocato. Nicolas mi ha messo le mani addosso» (Di martedì 3 maggio 2022) Isola dei Famosi 16 Scintille all’Isola dei Famosi 2022 tra Nicolas Vaporidis e i coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni. Mentre si difendeva dall’accusa di una presunta minaccia rivolta dal marito all’attore nel corso della tredicesima diretta, la judoka ha infatti lanciato un grosso dubbio sul conto del “rivale”, insinuando che le ha messo le mani addosso. Il momento di forte tensione ha preso il via quando Ilary, in seguito della pelota hondureña, si è collegata con Alvin, che proprio in quell’istante ha esclamato: “Non ci sono minacce, è un gioco. Limitiamo tutto“. Stranita da quelle parole, la Blasi ha chiesto lumi, con l’inviato che ha cercato di riportare il tutto alla calma, minimizzando e sottolineando che erano volati ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 3 maggio 2022) Isola dei16 Scintilledei2022 traVaporidis e i coniugi Clemente Russo e. Mentre si difendeva dall’accusa di una presunta minaccia rivolta dal marito all’attore nel corso della tredicesima diretta, la judoka ha infatti lanciato un grosso dubbio sul conto del “rivale”, insinuando che le hale. Il momento di forte tensione ha preso il via quando Ilary, in seguito della pelota hondureña, si è collegata con Alvin, che proprio in quell’istante ha esclamato: “Non ci sono minacce, è un gioco. Limitiamo tutto“. Stranita da quelle parole, la Blasi ha chiesto lumi, con l’inviato che ha cercato di riportare il tutto alla calma, minimizzando e sottolineando che erano volati ...

