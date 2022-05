Cane poliziotto va in una scuola per sensiblizzare gli studenti contro le droghe. Scoperti tre alunni che vengono arrestati (Di martedì 3 maggio 2022) Incredibile, ma vero in una scuola polacca. Secondo quanto segnala La Stampa, tre studenti sono stati arrestati per possesso di sostanze stupefacenti. Tutto questo, però, è accaduto dopo l'incontro con un Cane poliziotto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 maggio 2022) Incredibile, ma vero in unapolacca. Secondo quanto segnala La Stampa, tresono statiper possesso di sostanze stupefacenti. Tutto questo, però, è accaduto dopo l'incon un. L'articolo .

