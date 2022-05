Calciomercato Napoli, il sogno per la fascia mancina è Hickey: la richiesta del Bologna (Di martedì 3 maggio 2022) Calciomercato Napoli: il sogno degli azzurri per il ruolo di terzino sinistro è Hickey del Bologna, ma i rossoblù sparano alto Tra i ruoli da rinforzare nella prossima estate in casa Napoli c’è anche quello del terzino sinistro, ormai un problema per gli azzurri da diversi anni. E se l’arrivo in quel reparto di Mathias Oliveira dal Getafe sembra la strada più sicura, il club partenopeo vorrebbe anche il colpo a effetto per infiammare la piazza. E il sogno del Napoli porterebbe il nome di Aaron Hickey del Bologna. Sarebbe proprio lo scozzese l’obiettivo numero uno degli azzurri per la fascia mancina ma, secondo quanto riportato da La Repubblica, la richiesta dei ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022): ildegli azzurri per il ruolo di terzino sinistro èdel, ma i rossoblù sparano alto Tra i ruoli da rinforzare nella prossima estate in casac’è anche quello del terzino sinistro, ormai un problema per gli azzurri da diversi anni. E se l’arrivo in quel reparto di Mathias Oliveira dal Getafe sembra la strada più sicura, il club partenopeo vorrebbe anche il colpo a effetto per infiammare la piazza. E ildelporterebbe il nome di Aarondel. Sarebbe proprio lo scozzese l’obiettivo numero uno degli azzurri per lama, secondo quanto riportato da La Repubblica, ladei ...

