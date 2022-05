Calciomercato Lazio | sfuma un obiettivo per la porta? Vicino al rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 maggio 2022): per i biancocelesti potrebbere il colpo per lache sta per rinnovare In estate, ladovrà sistemare lae tra gli obiettivi come possibile numero 12 c’è anche il nome di Ivan Provedel sulla lista del d.s. Tare. Il portiere è in scadenza con lo Spezia, ma il colpo potrebbere per i biancocelesti. Secondo quanto rito da Tuttomercatoweb.com, infatti, il club ligure starebbe definendo gli ultimi dettagli per ildel calciatore. Non tesserarlo a zero, significherebbe automaticamente addio all’affare per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.