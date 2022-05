Calciomercato Juventus, scelto il nuovo regista: è giovane e fortissimo (Di martedì 3 maggio 2022) La Juventus, dal mercato, ha bisogno di diversi innesti; tra questi, però, non sembra esserci il regista con Allegri ad aver fatto una scelta. Con la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus può concentrarsi sulla finale di coppa Italia, in programma il prossimo undici maggio. Appuntamento da non fallire per evitare di chiudere la stagione con zero titoli; se la squadra e l’allenatore hanno questo obiettivo, la società deve iniziare a pensare al prossimo mercato e a come rinforzare una rosa che, il prossimo anno, vuole tornare a dominare il campionato italiano e ad essere grande protagonista in Champions. Diverse operazioni da fare con priorità al centrocampo dove l’idea sarebbe quella di portare ad Allegri un regista e una mezzala. LaPresseIn mezzo al campo, la ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 3 maggio 2022) La, dal mercato, ha bisogno di diversi innesti; tra questi, però, non sembra esserci ilcon Allegri ad aver fatto una scelta. Con la matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League, lapuò concentrarsi sulla finale di coppa Italia, in programma il prossimo undici maggio. Appuntamento da non fallire per evitare di chiudere la stagione con zero titoli; se la squadra e l’allenatore hanno questo obiettivo, la società deve iniziare a pensare al prossimo mercato e a come rinforzare una rosa che, il prossimo anno, vuole tornare a dominare il campionato italiano e ad essere grande protagonista in Champions. Diverse operazioni da fare con priorità al centrocampo dove l’idea sarebbe quella di portare ad Allegri une una mezzala. LaPresseIn mezzo al campo, la ...

