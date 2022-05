Calciomercato Juventus – Così in campo con Milinkovic-Savic? | VIDEO (Di martedì 3 maggio 2022) Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo di Calciomercato della Juventus per l'estate. Ecco come giocherebbero, dunque, i bianconeri di Massimiliano Allegri con il forte centrocampista serbo della Lazio da mezzala nel 4-3-3 nel VIDEO di 'GazzettaTV' Leggi su pianetamilan (Di martedì 3 maggio 2022) Sergejè un obiettivo didellaper l'estate. Ecco come giocherebbero, dunque, i bianconeri di Massimiliano Allegri con il forte centrocampista serbo della Lazio da mezzala nel 4-3-3 neldi 'GazzettaTV'

Advertising

GiovaAlbanese : #MilinkovicSavic vorrebbe rimanere in Italia. L'interesse della #Juventus c'è - e a lui la #Juve piacerebbe - ma la… - Gazzetta_it : La Juve riscatta #Chiesa: alla Fiorentina altri 40 milioni - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Gabriel uno dei nomi in cima alla lista dei dirigenti bianconeri per la difesa - serieApallone : ? RISCATTO CHIESA ? ?? Con la matematica conquista di un posto in Champions League la #Juventus è scattato l'obbli… - PianetaMilan : #Calciomercato @juventusfc - Così in campo con #MilinkovicSavic? | #VIDEO - #JuventusFC #Juventus #Juve -