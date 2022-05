Calcio: Conference League, serbo Jovanovic arbitra Roma-Leicester (Di martedì 3 maggio 2022) Nyon, 3 mag. - (Adnkronos) - Il serbo Srdjan Jovanovic è l'arbitro designato dalla Uefa per Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League in programma giovedì 5 maggio alle 21 allo stadio Olimpico. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Nyon, 3 mag. - (Adnkronos) - IlSrdjanè l'arbitro designato dalla Uefa per, semifinale di ritorno diin programma giovedì 5 maggio alle 21 allo stadio Olimpico.

