Calciatore si tuffa dalla barella per perdere tempo: in campo si scatena la rissa | VIDEO (Di martedì 3 maggio 2022) Il calcio riesce a regalare anche scene veramente esilaranti. L'ultima si è verificata nel campionato bulgaro, in terza divisione nel match il PFC Balkan Botevgrad e il Belasitsa Petrich. La squadra di casa è in vantaggio sulla capolista sul risultato di 2-1 e al 90? si è registrata una scena anche divertente, ma che ha scatenato la rissa in campo. Yordan Apostolov, centrocampista della squadra locale, si è infortunato e ha chiesto l'ingresso della barella. Il 32enne ha deciso di lanciarsi dalla barella per perdere ulteriore tempo. Uno dei barellieri è anche caduto e il pubblico si è ancora di più infiammato. Un addetto alla sicurezza è entrato in campo per accelerare le operazioni. La panchina avversaria non ha gradito la perdita di ...

