Cagliari malato di schizofrenia | la Salernitana per la resa dei conti

(Di martedì 3 maggio 2022) Un’altra giornata di passione per ilcon il Presidente Giulini che ha deciso di mettere alla porta Walter Mazzarri Chesia il luogo più complicato nel quale esercitare la professione di allenatore non è onestamente più di tanto una rivelazione. Anche la breve era di Walter Mazzarri è giunta a conclusione nel peggiore dei modi, ovvero con un esonero sorprendente a 270 minuti dalla fine della Serie A. Ed è questo aspetto che anzitutto preoccupa i tifosi rossoblù, forse anche più di una squadra che tra marzo e aprile ha infilato sette sconfitte e goduto di una sola gioia contro il Sassuolo. Con sole tre gare in calendario, la promozione di Agostini dalla Primavera un jolly al gusto disperazione, non certo in rima con programmazione. Ma insomma il Presidente Giulini ha ormai sulla sua carta d’identità ben stampata la ...

