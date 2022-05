Cagliari | esonerato Mazzarri | è Agostini il nuovo allenatore

(Di martedì 3 maggio 2022) Decisione importante del, che ha deciso di fare un cambio in panchina a tre giornate dalla fine per centrare la salvezza.

VIA ANCHE LO STAFF TECNICO DI MAZZARRI - Via anche lo staff tecnico che ha accompagnato l'avventura in rossoblu di Walter Mazzarri,ieri dal. "Sollevati dai rispettivi incarichi - ...Salerno . Dopo averWalter Mazzarri , ilha deciso di affidare la guida della prima squadra ad Alessandro Agostini, già tecnico della Primavera sarda. Il neo allenatore, che esordirà domenica all'...ufficiale Cagliari, esonerati (e ringraziati) i collaboratori di Walter Mazzarri. vedi letture. All'indomani del comunicato dell'esonero di Walter Mazzarri, il Cagliari rende noto di aver esonerato ...Il comunicato. Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessandro Agostini, che questo pomeriggio sarà in campo ad Asseminello per dirigere la ripresa ...