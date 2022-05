Cagliari, debutto di Agostini in allenamento: oggi la prima seduta (Di martedì 3 maggio 2022) Il Cagliari ha iniziato la sua preparazione verso la Salernitana: prima seduta per Agostini. debutto per il tecnico in allenamento Il Cagliari ha iniziato la sua preparazione sotto gli occhi vigili del neo allenatore Agostini. Il report del club rossoblú. «È iniziata ufficialmente questo pomeriggio la nuova esperienza di Alessandro Agostini alla guida della prima squadra. Il neo mister, coadiuvato dal suo staff, ha diretto la sua prima seduta di allenamento ad Asseminello: dopo un’attivazione a secco, il gruppo ha svolto una serie di torelli. A seguire esercitazioni su tattica e possesso palla, accompagnate da una partita giocata su campo ridotto». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Ilha iniziato la sua preparazione verso la Salernitana:perper il tecnico inIlha iniziato la sua preparazione sotto gli occhi vigili del neo allenatore. Il report del club rossoblú. «È iniziata ufficialmente questo pomeriggio la nuova esperienza di Alessandroalla guida dellasquadra. Il neo mister, coadiuvato dal suo staff, ha diretto la suadiad Asseminello: dopo un’attivazione a secco, il gruppo ha svolto una serie di torelli. A seguire esercitazioni su tattica e possesso palla, accompagnate da una partita giocata su campo ridotto». L'articolo ...

