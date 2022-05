Cagliari | Cudini | “Squadra in caduta libera Sulla Salernitana di Nicola…”

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 maggio 2022)– Mirko, ex calciatore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni, alla trasmissione ‘Zona Cesarini’, in occasione dello scontra salvezza. “Dopo l’avvento della nuova proprietà, tutti ci aspettavamo queste prospettive. Il lavoro di Nicola comunque si vede e gli ultimi risultati ne sono testimone. Basta guardarlo, c’è fiducia e consapevolezza della propria forza, tutti remano dalla stessa parte e in campo si vede. L’inerzia è tutta a favore della. Ilinvece è ine questo aspetto psicologico conterà parecchio. Sia ache a Venezia sono arrivati due allenatori che vendono dal basso che possono portare ...