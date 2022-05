Buona la seconda per l’Italia di Igor Trocchia: 4-1 al Brasile padrone di casa (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo il ko all’esordio contro l’Iran, la Nazionale italiana guidata da Igor Trocchia si è subito rimessa nei giusti binari trovando un pronto riscatto nella seconda partita del girone B delle Olimpiadi dei sordi in corso di svolgimento a Caxias do Sul, in Brasile. Gli azzurri hanno avuto la meglio proprio dei padroni di casa brasiliani, con un 4-1 che lascia pochi dubbi sulla supremazia italiana. Grandissimo protagonista di giornata è stato Luigi Cigna, autore di una fantastica tripletta. Italia subito in vantaggio al 9? su calcio di rIgore realizzato da Cigna, ma già al 28? il Brasile pareggia i conti. Ancora Cigna, però, consente ai ragazzi di Trocchia di chiudere in vantaggio il primo tempo, grazie a un bel diagonale. La ripresa è un monologo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo il ko all’esordio contro l’Iran, la Nazionale italiana guidata dasi è subito rimessa nei giusti binari trovando un pronto riscatto nellapartita del girone B delle Olimpiadi dei sordi in corso di svolgimento a Caxias do Sul, in. Gli azzurri hanno avuto la meglio proprio dei padroni dibrasiliani, con un 4-1 che lascia pochi dubbi sulla supremazia italiana. Grandissimo protagonista di giornata è stato Luigi Cigna, autore di una fantastica tripletta. Italia subito in vantaggio al 9? su calcio di re realizzato da Cigna, ma già al 28? ilpareggia i conti. Ancora Cigna, però, consente ai ragazzi didi chiudere in vantaggio il primo tempo, grazie a un bel diagonale. La ripresa è un monologo ...

