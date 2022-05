Brucellosi, Regione al contrattacco: “Non abbattiamo capi sani” (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Agli allevatori ribadiamo la nostra volontà di lavorare a braccetto. E lo stesso chiediamo di fare ai veterinari. Ma basta con il linciaggio. Siamo arrivati al punto che mio figlio, 6 anni, l’altro giorno mi ha detto che sono cattivo perché voglio abbattere le bufale buone” sbotta l‘assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo. Con lui, in una conferenza stampa torrenziale (durata tre ore) c’è schierata tutta la filiera istituzionale responsabile dell’applicazione del contestato – da una parte degli allevatori – piano di eradicazione delle malattie infettive nella provincia di Caserta. C’è il direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Antonio Limone, il rappresentante del Ministero della Salute Pierdavide Lecchini, il responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale della Regione Campania ‘Pubblica ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – “Agli allevatori ribadiamo la nostra volontà di lavorare a braccetto. E lo stesso chiediamo di fare ai veterinari. Ma basta con il linciaggio. Siamo arrivati al punto che mio figlio, 6 anni, l’altro giorno mi ha detto che sono cattivo perché voglio abbattere le bufale buone” sbotta l‘assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Caputo. Con lui, in una conferenza stampa torrenziale (durata tre ore) c’è schierata tutta la filiera istituzionale responsabile dell’applicazione del contestato – da una parte degli allevatori – piano di eradicazione delle malattie infettive nella provincia di Caserta. C’è il direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, Antonio Limone, il rappresentante del Ministero della Salute Pierdavide Lecchini, il responsabile dell’Unità Operativa Dirigenziale dellaCampania ‘Pubblica ...

