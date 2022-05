Brucellosi | Consiglio di Stato | nuovi esami prima degli abbattimenti

(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Servonosui capi ancora in vitadi eseguire i provvedimenti di abbattimento totale disposti in seguito ai focolai diesplosi in alcuni allevamenti bufalini nel Casertano. Lo dispone ildidopo i ricorsi presentati da due aziende contro le misure sanitarie disposte dalla Regione, che stanno causando forti proteste da parteallevatori. I giudici amministrativi sottolineano che, a causa di una “possibile erronea valorizzazione” di alcuni indicatori, nei due allevamenti in questione, dopo l’abbattimento dei capi trovati infetti, occorrano ulteriori controlli sulle bufale rimaste,di procedere alla drastica misura dello ‘stamping out’ per l’eradicazione ...

Agenzia ANSA

40 mila i capi bufalini abbattuti negli ultimi dieci anni perché ritenuti infetti da brucellosi ... secondo quanto sospettano gli allevatori e ora anche buona parte della opposizione in... Brucellosi e Tubercolosi sono le infezioni che stanno decimando gli allevamenti di bufale in ... le contraddizioni riscontrate da Consiglio di Stato e veterinari degli allevatori e le risposte dell'Asl ... stamani il Consiglio di Stato ha stabilito che occorrono nuovi esami sui capi ancora in vita prima di eseguire i provvedimenti di abbattimento totale disposti in seguito ai focolai di brucellosi