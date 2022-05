(Di martedì 3 maggio 2022)di. Il sorriso diè pronto ad illuminare nuovamente i velodromi di tutto il mondo. Alle prese con la riabilitazione dopo l’infortunio patito lo scorso marzo in Belgio, la campionessa iridata di scratch è statata dall’amministrazione comunale dila quale ha voluto festeggiare i successi della propria concittadina. Cresciuta lungo le strade dell’Isola,ha ripercorso i propri successi in compagnia di parenti e tecnici che l’hanno accompagnata sin dalle categorie giovanili sino a permetterle di diventare una figura di riferimento per il ciclismo su pista italiano. “Sicuramente questo è il palcoscenico migliore da solcare perchè mi sento a casa – ha spiegato la portacolori della Cerazit- WNT Pro ...

Advertising

LaTorredelSole : Campus di Astronomia 2022 per ragazzi 6-11 anni Brembate di Sopra - La Torre del Sole - emafance78 : @krakendas @frasianonimeper Occhio Diego che a raccontare di Nembro e Alzano (vivo a Brembate Sopra) poi cominciano… - Rosskitty77 : RT @FrantumareKiev: Dopo una giornata di lavoro e 3 birre vado al distributore a comprare il tabacco quando parte una rissa verbale tra pro… - MANUELI83609046 : RT @FrantumareKiev: Dopo una giornata di lavoro e 3 birre vado al distributore a comprare il tabacco quando parte una rissa verbale tra pro… - CoopMatch : Bergamo: Educatore per Assistenza Educativa Scolastica Brembate di Sopra -

BergamoNews.it

Ppm, fondata nei primi anni '90 adi, produce nastri adesivi per mascheratura, per condotti e per imballaggi sia con prodotti private label sia a marchio proprio Q1 Premium Masking ...... con partenza da Lecco e fermata a Piantedo (SO); il 18 maggio, con partenza da(BG) e ... ANTEPRIME MONDIALI Comeaccennato, la kermesse di Pfronten propone il meglio delle macchine ... Brembate di Sopra premia Martina Fidanza e lei pensa già al Giro: “Fa tappa a Bergamo, voglio arrivare pronta” A Parma la qualificazione per la fase finale del Campionato Italiano di sitting volley. Sabato 30 Aprile dalle ore 11, nella sala inferiore del Palazzetto dello Sport di Parma, andrà in scena la secon ...Ospite alla Torre del Sole Simone Baroni, fisico nucleare e curatore di "Pepite di scienza". Ospite alla Torre del Sole Simone Baroni, fisico nucleare e curatore di "Pepite di scienza". Serata di appr ...