Boxe | Fabio Turchi sfiderà Richard Riakporhe a Wembley! Match da vincere per avere una chance Mondiale

(Di martedì 3 maggio 2022)ha ufficialmente comunicato che il prossimo 11 giugno affronteràsul ring della Wembley Arena di Londra. Si tratterà di un cosiddetto “world title eliminator”, ovvero unche sancirà chi sarà il prossimo sfidante al titolodei pesi cruiser per quanto concerne la IBF (salvo ulteriori stravolgimenti). Il ribattezzato Stone Crusher se la dovrà vedere con il quotato pugile inglese, che combatterà dunque in casa di fronte a un pubblico molto caldo (non toccherà le 94.000 unità raggiunte per il confronto tra Tyson Fury e Dillian Whyte di due settimane fa, ma il fattore ambientale sarà cruciale).è reduce dalle vittorie contro Vukasi Obradovic e Dylan Bregeon nel 2021 (quando conquistò il titolo ...

Turchi (20 - 1) avrà la sua chance per una sfida mondiale. Originariamente in programma lo scorso 26 marzo e poi saltato per la positività del pugile fiorentino, il match contro Richard Riakporhe