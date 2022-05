Bonus moto 2022 fino a 4 mila euro con o senza rottamazione (Di martedì 3 maggio 2022) Un Bonus fino a 4 mila euro per acquistare una moto nel 2022. Si tratta di un Bonus che rientra tra gli incentivi previsti dal Governo Draghi per l’acquisto di due ruote sostenibili. Si potranno ottenere complessivamente fino a 4000 euro di agevolazioni. Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato l’ok definitivo da parte dell’Esecutivo ai nuovi incentivi 2022. Un contributo quest’ultimo particolarmente importante per chi decide di dotarsi di un nuovo motoveicolo a bassa emissione di anidride carbonica (CO2), dunque a tutela dell’ambiente.E’ questa la motivazione di fondo che ha spinto il Governo Draghi a prorogare l’ecoBonus già attivo lo scorso anno, seppur con qualche modifica per il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 3 maggio 2022) Una 4per acquistare unanel. Si tratta di unche rientra tra gli incentivi previsti dal Governo Draghi per l’acquisto di due ruote sostenibili. Si potranno ottenere complessivamentea 4000di agevolazioni. Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato l’ok definitivo da parte dell’Esecutivo ai nuovi incentivi. Un contributo quest’ultimo particolarmente importante per chi decide di dotarsi di un nuovoveicolo a bassa emissione di anidride carbonica (CO2), dunque a tutela dell’ambiente.E’ questa la motivazione di fondo che ha spinto il Governo Draghi a prorogare l’ecogià attivo lo scorso anno, seppur con qualche modifica per il ...

quotidianodirg : #Italia #bonus4milaeuro Bonus moto 2022 fino a 4 mila euro con o senza rottamazione - infoiteconomia : Bonus moto 2022 fino a 4 mila euro con o senza rottamazione - valeindie6 : @come_la_moto Sono umile: 5k al mese più la macchina. Se vado in doppia cifra (e ci andavo di solito ??????) bonus di 1k a partita - karmaflow888 : Andrebbero come minimo tagliate la metà... Forse anche di più in un primo periodo per favorire una sorta di ripresa… - ApportunityIt : Bonus moto 2022, sconti due ruote fino a 4000€! Ultime - Trend Online -