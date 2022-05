Bonus di 200 euro in busta paga, arriva la paghetta di Zio Mario (Di martedì 3 maggio 2022) Il governo dà un Bonus di 200 euro a chi ha un reddito inferiore a 35mila euro. Verrà pagato direttamente in busta paga. È una delle misure più importanti del decreto Aiuti approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. «Riguarda 28 milioni di italiani», spiega il premier Mario Draghi. Il provvedimento non si esaurisce qui. È molto corposo. Ci sono gli interventi per fronteggiare il caro energia con la proroga degli sconti in bolletta per le famiglie maggiormente in difficoltà, ma anche quelli per contenere l'aumento dei prezzi delle materie prime e per sostenere le imprese che hanno più risentito della guerra in Ucraina con l'estensione dei crediti d'imposta. Il governo prolunga anche i tempi per poter usufruire del superBonus nel caso di lavori che ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Il governo dà undi 200a chi ha un reddito inferiore a 35mila. Verràto direttamente in. È una delle misure più importanti del decreto Aiuti approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri. «Riguarda 28 milioni di italiani», spiega il premierDraghi. Il provvedimento non si esaurisce qui. È molto corposo. Ci sono gli interventi per fronteggiare il caro energia con la proroga degli sconti in bolletta per le famiglie maggiormente in difficoltà, ma anche quelli per contenere l'aumento dei prezzi delle materie prime e per sostenere le imprese che hanno più risentito della guerra in Ucraina con l'estensione dei crediti d'imposta. Il governo prolunga anche i tempi per poter usufruire del supernel caso di lavori che ...

