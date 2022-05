Bonus da 200 euro, Bonetti “Dl Aiuti un sostegno concreto a imprese e famiglie” (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “Sono più di 2 miliardi di euro che il governo ha voluto mettere ulteriormente per controllare il costo del carburante che colpisce tutte le famiglie senza distinzione. E’ stato ridotto di circa 30 centesimi al litro, una riduzione significativa da qui a luglio” Così Elena Bonetti, ministro delle Pari opportunità e Famiglia, a SkyTg24. E ha aggiunto: “C’è anche un elemento di sostegno alla capacità di acquisto alle famiglie, i prezzi stanno aumentando e quindi vogliamo dare a tutti uno spazio di agibilità. Quel Bonus di 200 euro che va a circa 30 milioni di italiani è un passaggio chiave. Ho fortemente insistito che si rivolgesse non solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, ma anche alle partite iva. E’ una misura riferita ai redditi al di sotto dei 35 ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 3 maggio 2022) Roma – “Sono più di 2 miliardi diche il governo ha voluto mettere ulteriormente per controllare il costo del carburante che colpisce tutte lesenza distinzione. E’ stato ridotto di circa 30 centesimi al litro, una riduzione significativa da qui a luglio” Così Elena, ministro delle Pari opportunità e Famiglia, a SkyTg24. E ha aggiunto: “C’è anche un elemento dialla capacità di acquisto alle, i prezzi stanno aumentando e quindi vogliamo dare a tutti uno spazio di agibilità. Queldi 200che va a circa 30 milioni di italiani è un passaggio chiave. Ho fortemente insistito che si rivolgesse non solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, ma anche alle partite iva. E’ una misura riferita ai redditi al di sotto dei 35 ...

