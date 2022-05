Bonus bollette 2022 retroattivo, arriva la conferma: ecco come funziona e come richiederlo (Di martedì 3 maggio 2022) Il decreto aiuti ed energia approvato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di misure e novità importanti. Oltre al Bonus una tantum di 200 euro per pensionati e lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35mila euro lordi, novità riguardano anche il Bonus sociale sulle bollette. Leggi anche: Decreto Aiuti, Bonus di 200 euro a lavoratori e pensionati: requisiti, come arriva e quando Bonus bollette 2022: cos’è e come funziona Questo nuovo decreto vale 14 miliardi di euro e prevede interventi per far fronte alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina, una su tutte il rincaro dell’energia. Alla luce di ciò, l’obiettivo del provvedimento è quello di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 3 maggio 2022) Il decreto aiuti ed energia approvato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di misure e novità importanti. Oltre aluna tantum di 200 euro per pensionati e lavoratori dipendenti con un reddito fino a 35mila euro lordi, novità riguardano anche ilsociale sulle. Leggi anche: Decreto Aiuti,di 200 euro a lavoratori e pensionati: requisiti,e quando: cos’è eQuesto nuovo decreto vale 14 miliardi di euro e prevede interventi per far fronte alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina, una su tutte il rincaro dell’energia. Alla luce di ciò, l’obiettivo del provvedimento è quello di ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus bollette 2022 retroattivo, arriva la conferma: ecco come funziona e come richiederlo - annamariamoscar : Caro bollette, arriva il bonus una tantum da 200 euro nel Decreto Aiuti. A chi spetta e come ottenerlo - EnsOnlus : ?? #DecretoAiuti: sconti nelle bollette di luce e gas e bonus di 200 euro per lavoratori e pensionati. GUARDA la c… - RobertaToia : @Palazzo_Chigi E per i disoccupati che pagano anche loro le bollette di luce e gas e il bonus non basta ? Datemi un… - wireditalia : Lo sconto diretto in bolletta si riceve solo dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica che attesti il… -