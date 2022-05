Bonus 200 euro nel Decreto Aiuti: come funziona, per chi, come ottenerlo (Di martedì 3 maggio 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 75, il secondo della giornata del 2 maggio, è stato approvato il cosiddetto Decreto Aiuti, un Decreto-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questo Decreto arriva anche un aiuto per le famiglie, un Bonus da 200 euro una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro, e, secondo quanto affermato dal premier Draghi durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il ... Leggi su leggioggi (Di martedì 3 maggio 2022) Con il Consiglio dei Ministri numero 75, il secondo della giornata del 2 maggio, è stato approvato il cosiddetto, un-legge contenente “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina“. Tra le misure presenti all’interno di questoarriva anche un aiuto per le famiglie, unda 200una tantum per lavoratori e pensionati per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi che stiamo vivendo in questo periodo. L’assegno è riconosciuto appunto a lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000, e, secondo quanto affermato dal premier Draghi durante la conferenza stampa che ha seguito il CdM, il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - fattoquotidiano : Draghi: “Bonus di 200 euro per i redditi fino a 35mila euro. Risorse da tassa su extraprofitti delle aziende dell’e… - AndreaOrlandosp : In Cdm abbiamo approvato il #DLaiuti, un provvedimento importante per sostenere lavoratori, pensionati e autonomi a… - 1938_sandro : Essendo i contribuenti che dichiarano più di 35.000 € solo il 13,22% ossia circa 5 mini e mezzo, molti evasori ben… - marialetiziama9 : RT @QLexPipiens: E sicché, per sbrigare le pratiche necessarie ad ottenere i 200€ di bonus dal governo Draghi devo passare mezza mattinata… -