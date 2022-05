Bonus 200 euro: ecco come ottenerlo (Di martedì 3 maggio 2022) Destinato a lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con redditi bassi per combattere il caro vita, il Bonus da 200 euro fungerà da sostegno a circa 28 milioni di famiglie. Il premier Mario Draghi dichiara “veniamo incontro alle esigenze esposte dai sindacati”. Il reddito annuo deve essere tuttavia inferiore a 35mila euro per poter usufruire del Bonus. Ancora proroghe invece per quanto riguarda il Bonus sociale dedicato al pagamento dell’energia elettrica. Si dovranno attendere ancora 3 mesi per avere ulteriori novità. Draghi illustra il decreto “Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il Governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Destinato a lavoratori (dipendenti e autonomi) e pensionati con redditi bassi per combattere il caro vita, ilda 200fungerà da sostegno a circa 28 milioni di famiglie. Il premier Mario Draghi dichiara “veniamo incontro alle esigenze esposte dai sindacati”. Il reddito annuo deve essere tuttavia inferiore a 35milaper poter usufruire del. Ancora proroghe invece per quanto riguarda ilsociale dedicato al pagamento dell’energia elettrica. Si dovranno attendere ancora 3 mesi per avere ulteriori novità. Draghi illustra il decreto “Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il Governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza, a tutti gli italiani e le azioni, le decisioni di oggi rappresentano bene questa determinazione del governo. In un certo ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Approvato un provvedimento di sostegno a 28 mln di italiani. Per i pensionati e lavoratori dipen… - fattoquotidiano : Draghi: “Bonus di 200 euro per i redditi fino a 35mila euro. Risorse da tassa su extraprofitti delle aziende dell’e… - AndreaOrlandosp : In Cdm abbiamo approvato il #DLaiuti, un provvedimento importante per sostenere lavoratori, pensionati e autonomi a… - zazoomblog : Bonus 200 euro: ecco come ottenerlo - #Bonus #euro: #ottenerlo - infoitinterno : Bonus 200 euro per le famiglie, Zattini (Confcommercio): 'Intervento importante, ma non risolutivo' -