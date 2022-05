Bonus 200 euro, accise e bollette: tutte le novità previste dal Decreto aiuti per 14 miliardi (Di martedì 3 maggio 2022) Il nuovo Bonus da 200 euro, previsto nel Decreto aiuti , è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Il testo include circa 50 articoli e vede un investimento di 14 miliardi di euro, senza nessuno scostamento di bilancio. I fondi arrivano da un’altra misura prevista nello stesso Decreto, ovvero l’aumento al 25% delle tasse sugli extra profitti realizzati delle grandi aziende energetiche. Il Decreto contiene una serie di misure piuttosto urgenti, fini a contrastare la crisi scaturita dall’invasione russa in Ucraina. I temi toccati sono parecchi, dall’energia alle politiche sociali, passando anche per il mondo del lavoro e le imprese. Bonus 200 euro: la novità del ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Il nuovoda 200, previsto nel, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Il testo include circa 50 articoli e vede un investimento di 14di, senza nessuno scostamento di bilancio. I fondi arrivano da un’altra misura prevista nello stesso, ovvero l’aumento al 25% delle tasse sugli extra profitti realizzati delle grandi aziende energetiche. Ilcontiene una serie di misure piuttosto urgenti, fini a contrastare la crisi scaturita dall’invasione russa in Ucraina. I temi toccati sono parecchi, dall’energia alle politiche sociali, passando anche per il mondo del lavoro e le imprese.200: ladel ...

