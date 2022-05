Bollette: come funziona il bonus 200 euro del Decreto Aiuti per lavoratori e pensionati (Di martedì 3 maggio 2022) Un bonus da 200 euro una tantum per 28 milioni di lavoratori e pensionati. È questa la maggiore novità del Decreto Aiuti varato dal governo Draghi. La nuova misura, che assorbe 6,5 miliardi dei 12 totali stanziati, è destinata ai redditi sino a 35 mila euro lordi. come richiederlo? Secondo le prime anticipazioni i pensionati riceveranno il bonus con la pensione di luglio. I lavoratori dipendenti lo riceveranno direttamente in busta paga tra giugno e luglio. Il contributo sarà versato direttamente dalle imprese. Le quali, come ha spiegato ieri Mario Draghi, verranno ristorate al primo pagamento fiscale. Contro l’inflazione Il bonus contro l’inflazione verrà in ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Unda 200una tantum per 28 milioni di. È questa la maggiore novità delvarato dal governo Draghi. La nuova misura, che assorbe 6,5 miliardi dei 12 totali stanziati, è destinata ai redditi sino a 35 milalordi.richiederlo? Secondo le prime anticipazioni iriceveranno ilcon la pensione di luglio. Idipendenti lo riceveranno direttamente in busta paga tra giugno e luglio. Il contributo sarà versato direttamente dalle imprese. Le quali,ha spiegato ieri Mario Draghi, verranno ristorate al primo pagamento fiscale. Contro l’inflazione Ilcontro l’inflazione verrà in ...

lucianonobili : Dal governo Draghi 14 nuovi miliardi per contrastare caro #bollette e le norme per costruire finalmente a Roma il… - matteosalvinimi : Sono pronto a parlarne col Presidente Draghi, obiettivo Lega è che governo garantisca stanziamento di almeno altri… - perramatteo : RT @lucianonobili: Dal governo Draghi 14 nuovi miliardi per contrastare caro #bollette e le norme per costruire finalmente a Roma il #termo… - sferriam : RT @Cambiacasacca: Scherzi a parte. Siamo in primavera inoltrata e arrivano legnate di bollette del gas. Come cazzo fanno i nostri imprendi… - AndreaLompio53 : RT @lucianonobili: Dal governo Draghi 14 nuovi miliardi per contrastare caro #bollette e le norme per costruire finalmente a Roma il #termo… -