Blind piange dopo le offese ricevute da Nicolas Vaporidis (Di martedì 3 maggio 2022) Blind si è messo a piangere durante la tredicesima puntata de L'Isola dei Famosi, ma questa volta non c'entra niente una bella emozione provata, bensì un duro scontro con Nicolas Vaporidis. Quando l'attore – parlando di lui – ha detto: "Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti", il cantante è apparso visibilmente turbato. "Sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i" – ha risposto – "Nicolas sta muovendo i fili, non io". Una volta rientrati in Palapa si è messo a piangere ed Ilary Blasi, dopo essersene accorta, ha chiesto un commento a caldo. "Sono arrivato ad un limite e non sopporto più certe parole. Ti dico la verità. La pazienza l'ho finita e certe parole mi fanno male, non sopporto più. Mi sono stufato di sentirmi ..."

