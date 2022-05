Bimba lanciata dalla finestra del terzo piano dalla madre: "Condizioni stabili e soddisfacenti" (Di martedì 3 maggio 2022) Risultano "stabili e soddisfacenti", anche se è ancora in "prognosi riservata", le Condizioni della Bimba di 4 anni ricoverata in Rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona per politrauma da ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Risultano "", anche se è ancora in "prognosi riservata", ledelladi 4 anni ricoverata in Rianimazione pediatrica al Salesi di Ancona per politrauma da ...

