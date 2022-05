Biden dalla fabbrica di missili Usa: «Con le nostre armi gli ucraini si stanno prendendo gioco dei russi» – Il video (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato dalla fabbrica in Alabama della Lockheed Martin che produce i missili anticarro mandati a Kiev: «Oltre 5.500 Javelin sono stati inviati dagli Stati Uniti in Ucraina» ha detto agli operai dell’impianto. «I militari ucraini si stanno prendendo gioco di quelli russi da diversi punti di vista», ha detto Biden, che poi ha aggiunto che «ci sono persino storie di genitori ucraina che hanno chiamato i loro neonati Javelin e Javelina» e «non sto scherzando» ha chiarito. L’amministrazione Biden ha mandato in totale 33 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina e il leader Usa ha spiegato che «quei soldi sono un investimento diretto nella difesa della ... Leggi su open.online (Di martedì 3 maggio 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha parlatoin Alabama della Lockheed Martin che produce ianticarro mandati a Kiev: «Oltre 5.500 Javelin sono stati inviati dagli Stati Uniti in Ucraina» ha detto agli operai dell’impianto. «I militarisidi quellida diversi punti di vista», ha detto, che poi ha aggiunto che «ci sono persino storie di genitori ucraina che hanno chiamato i loro neonati Javelin e Javelina» e «non sto scherzando» ha chiarito. L’amministrazioneha mandato in totale 33 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina e il leader Usa ha spiegato che «quei soldi sono un investimento diretto nella difesa della ...

