Bertolini | “Il professionismo femminile grande passo avanti sotto il profilo delle

(Di martedì 3 maggio 2022) Auditorium del GSSI gremito per il convegno “Il Calcio, per NOI una questione di CULTURA”.

Le parole del commissario tecnico della nazionale femminile sul passaggio aldel calcio femminile Milena, CT delle azzurre, è intervenuta nel corso del convegno "Il Calcio femminile, per NOI una questione di CULTURA" parlando del passaggio a ...Milena, commissario tecnico della Nazionale italiana, è intervenuta nel corso del convegno ' Il ... Tra i temi affrontati, ovviamente il passaggio aldel calcio femminile: ' ...Milena Bertolini ha parlato ai microfoni della FIGC dei progressi ... è avvenuto un vero e proprio riscatto per il calcio femminile italiano. Il passaggio al professionismo, ottenuto proprio in questi ...“Con l’avventura mondiale del 2019 è avvenuto un vero e proprio riscatto per il calcio femminile italiano. Il passaggio al professionismo, ottenuto proprio in questi giorni, rappresenta un grande ...