Benzina e diesel | rischio stangata anche per il GPL?

(Di martedì 3 maggio 2022) Il governo ha prorogato il taglio sulle accise per quanto riguarda: ecco cosa sta accadendo Il Consiglio dei Ministri ha dato nuovamente il via libera alla proroga per quanto riguarda il taglio delle accise su, proroga che dovrebbe restare in vigore fino al prossimo 8 luglio. La L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

LaCnews24 : Il provvedimento varato dal Governo durerà fino all'8 luglio ed è stato esteso anche al metano. Intanto il costo de… - PastoreFrance : RT @Adnkronos: Benzina e #diesel: i prezzi in Italia il #3maggio. - Adnkronos : Benzina e #diesel: i prezzi in Italia il #3maggio. - delfino234 : I tempi sono cambiati: il gasolio costa più della benzina. Da qualche giorno, nonostante l’intervento del governo p… - LucaVettraino : Benzina e diesel, sconto di 30 cent fino all'8 luglio -

... strettamente influenzata dal prezzo delle accuse sommato a quello della materia prima industriale, l'effetto totale sui contribuenti è stato pari a 30,5 centesimi al litro sue di ...Sconto, nuovo Decreto in CdM: proroga all'8 luglio Bonus 200 euro nel Decreto Aiuti: per chi Come anticipato, il bonus da 200 euro presente nel Decreto aiuti è rivolto a: lavoratori (...Un arretramento che sintetizza peraltro evoluzioni settoriali assai diverse, che vanno dal -27% dei motori a benzina e dal -34% dei diesel, al +7% dell'ibrido normale, al +1% dell'ibrido plug-in e al ...Il Consiglio dei Ministri ha dato nuovamente il via libera alla proroga per quanto riguarda il taglio delle accise su benzina, diesel e gpl, proroga che dovrebbe restare in vigore fino al prossimo 8 ...