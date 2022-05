Bentornati Anni ’90: tornano i pantaloni a vita bassa (ma con meno paranoie) (Di martedì 3 maggio 2022) Pance in bella vista e pantaloni a vita bassa: è questo il trend che dice il bentornato agli Anni ’90 e che indosseremo durante la bella stagione. Sì, perché la pancia scoperta e l’ombelico in bella mostra è l’ultima delle tendenze lanciate in passerella e accolta da celebrities e fashion addicted sui social. Da Bella Hadid ad Hailey Bieber i pantaloni a vita bassa entrano di diritto nel guardaroba di tutti i giorni abbattendo lo stereotipo di pance piatte e scolpite da addominali nel segno di una moda inclusiva e ispirata alla body positivity per sentirsi libere di vestirsi come pare e di mostrare il proprio corpo. Così, non è più tempo di farsi paranoie e avere necessariamente una pancia piatta e tonica per indossare un paio di ... Leggi su diredonna (Di martedì 3 maggio 2022) Pance in bella vista e: è questo il trend che dice il bentornato agli’90 e che indosseremo durante la bella stagione. Sì, perché la pancia scoperta e l’ombelico in bella mostra è l’ultima delle tendenze lanciate in passerella e accolta da celebrities e fashion addicted sui social. Da Bella Hadid ad Hailey Bieber ientrano di diritto nel guardaroba di tutti i giorni abbattendo lo stereotipo di pance piatte e scolpite da addominali nel segno di una moda inclusiva e ispirata alla body positivity per sentirsi libere di vestirsi come pare e di mostrare il proprio corpo. Così, non è più tempo di farsie avere necessariamente una pancia piatta e tonica per indossare un paio di ...

