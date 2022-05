Beautiful Anticipazioni | la decisione shock di Liam sconvolge tutti | come reagirà Hope?

(Di martedì 3 maggio 2022), ladi; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap. Non c’è pace perLogan eSpencer! La coppia di, da quando è nata, è abituata ad affrontare innumerevoli ostacoli: l’ultimo è quello del test di paternità del bambino che porta in grembo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni La #trama di #domani, #4maggio - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 4 maggio: i pensieri di Carter - POPCORNTVit : 'Brave and Beautiful', le anticipazioni del 4 maggio: le bugie di Sirin -

. Messo alle strette, nega tutto. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Scopriamolo ...Trame Brave andsu KORHAN, MIHRIBAN e BÜLENT Grandi intrighi nelle prossime puntate italiane di Brave and. Appena entrerà in possesso del filmato in cui il padre Tahsin Korluda (...Anticipazioni Beautiful. Messo alle strette, nega tutto. Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Scopriamolo insieme! La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è ...Le anticipazioni segnalano infatti che Tahsin chiederà infatti ... Tuttavia, anche in questa circostanza, il colpo di scena non tarderà ad arrivare… Brave and Beautiful, spoiler: Bülent ammette di ...