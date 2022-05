Bayern Monaco | ufficiale il rinnovo di Muller fino al 2024

Leggi su sportface

(Di martedì 3 maggio 2022) Continua il legame indissolubile tra ile Thomas. Il club bavarese ha infatti annunciato tramite i propri profili social, ildel contratto dell’attaccante tedescoal. Tanta classe e duttilità, e una carriera dedicata al: il classe ’89 risponde perfettamente alla descrizione di “bandiera”, termine tanto caro a chi ricorda in maniera nostalgica un calcio che, frase fatta, “ormai non esiste più”.rimane uno degli ultimi esponenti di quel calcio: esordì in prima squadra nel 2009, e da allora ha collezionato 624 partite, terzo all-time per i bavaresi dietro Kahn e Maier, realizzando 226 gol, anche qui terzo dietro il compagno di squadra Lewandowski e l’inarrivabile Gerd. ...