Basso WindTre | “Sullo sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia pesano tre macigni”

(Di martedì 3 maggio 2022) ROMA – “intre”. E’ quanto ha affermato Roberto(foto), Direttore External Affairs & Sustainability di, intervenuto all’evento ‘Telco per l’– Reinventare il futuro’, organizzato da Corcom. “Innanzitutto, i limiti elettromagnetici che nel nostro Paese sono molto più stringenti rispetto al resto d’Europa. Si tratta di un vero ‘autogol’ per l’che pone la nostra industria manifatturiera in una situazione di svantaggio competitivo a livello internazionale. Un altro tema – ha proseguito– è quello della stratificazione normativa, che riduce la certezza del diritto. ...

