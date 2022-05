Basso (Windtre): limiti elettromagnetici, stratificazione normativa e frammentazione amministrativa pesano su sviluppo reti TLC (Di martedì 3 maggio 2022) “Sullo sviluppo delle infrastrutture digitali in Italia, pesano tre macigni”, ha affermato Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di Windtre, intervenuto all’evento ‘Telco per l’Italia – Reinventare il futuro’, organizzato da Corcom. “Innanzitutto, i limiti elettromagnetici che nel nostro Paese sono molto più stringenti rispetto al resto d’Europa. Si tratta di un vero ‘autogol’ per l’Italia che pone la nostra industria manifatturiera in una situazione di svantaggio competitivo a livello internazionale. Un altro tema – ha proseguito Basso – è quello della stratificazione normativa, che riduce la certezza del diritto. Secondo uno studio di I-Com, gli stessi tentativi intrapresi dal legislatore per porre rimedio ... Leggi su pantareinews (Di martedì 3 maggio 2022) “Sullodelle infrastrutture digitali in Italia,tre macigni”, ha affermato Roberto, Direttore External Affairs & Sustainability di, intervenuto all’evento ‘Telco per l’Italia – Reinventare il futuro’, organizzato da Corcom. “Innanzitutto, iche nel nostro Paese sono molto più stringenti rispetto al resto d’Europa. Si tratta di un vero ‘autogol’ per l’Italia che pone la nostra industria manifatturiera in una situazione di svantaggio competitivo a livello internazionale. Un altro tema – ha proseguito– è quello della, che riduce la certezza del diritto. Secondo uno studio di I-Com, gli stessi tentativi intrapresi dal legislatore per porre rimedio ...

