Basket, NBA: Joel Embiid ha avviato le pratiche per il passaporto francese, obiettivo Olimpiadi di Parigi? (Di martedì 3 maggio 2022) Il panorama della pallacanestro europea potrebbe essere sconvolto a stretto giro di posta, almeno per quanto riguarda le competizioni per Nazionali. La Francia, già una delle squadre più forti dell’intero continente, potrebbe ampliare la sua potenza di fuoco in maniera esponenziale con la possibilità di poter aggiungere al proprio roster nientemeno che Joel Embiid. La stella dei Philadelphia 76ers, uno dei giocatori più forti del panorama NBA e candidato per il premio di MVP della stagione per la seconda volta consecutiva, avrebbe appena cominciato l’iter burocratico per poter prendere il passaporto francese, paese in cui risiedono numerosi suoi familiari secondo la testata transalpina RMC Sport. Non è una notizia che arriva all’improvviso: già quattro anni fa, durante un match a Londra fra i suoi 76ers e i Boston ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Il panorama della pallacanestro europea potrebbe essere sconvolto a stretto giro di posta, almeno per quanto riguarda le competizioni per Nazionali. La Francia, già una delle squadre più forti dell’intero continente, potrebbe ampliare la sua potenza di fuoco in maniera esponenziale con la possibilità di poter aggiungere al proprio roster nientemeno che. La stella dei Philadelphia 76ers, uno dei giocatori più forti del panorama NBA e candidato per il premio di MVP della stagione per la seconda volta consecutiva, avrebbe appena cominciato l’iter burocratico per poter prendere il, paese in cui risiedono numerosi suoi familiari secondo la testata transalpina RMC Sport. Non è una notizia che arriva all’improvviso: già quattro anni fa, durante un match a Londra fra i suoi 76ers e i Boston ...

